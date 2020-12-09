Суддя з Румунії назвав тренера стамбульців П'єра Вебо "чорним хлопцем".

Поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Істанбулом" був перерваний через расистський скандал.

На 14 – й хвилині матчу ПСЖ - "Істанбул" головний арбітр з Румунії Овідіу Хацеган зреагував на конфлікт за межами поля. Про це повідомляє tribuna.com.

Асистент тренера "Істанбула" П'єр Вебо сперечався з резервним арбітром Себастьяном Колцеску. Хацеган уточнив, кому конкретно потрібно показати червону - резервний показав на Вебо, імовірно сказавши: "Ось цей чорний хлопець".

Вебо видалили, але він скипів: налетів на Колцеску з криками "Чому ти назвав мене negro?"

За помічника головного тренера заступився нападник Демба Ба: "Коли ти говорив про білих, ти не використовував "цей білий хлопець". Але коли говориш про темношкірого, говориш цей чорний хлопець"? - форвард повторював це знову і знову.

До місця сутички прийшли представники "Істанбула", а Неймар і Маркіньос намагалися з'ясувати у Колцеску, чи дійсно він назвав Ба "чорним".

Один з представників УЄФА намагався пояснити, що це непорозуміння, пов'язане з "румунською мовою".

За припущенням румунського журналіста Емануеля Рошу, резервний суддя, можливо, вимовив "jucatorul negru", що перекладається як "цей чорний гравець".

Суперечки не припинялися, а судді просто чекали. На 23-й хвилині гравці "Істанбула" покинули поле. Мбаппе показав партнерам, що "ПСЖ" теж повинен піти.

Матч призупинили. УЄФА почав переговори з обома командами, але особливо - з гостями, які були в люті.

"Четвертий суддя сказав negro на очах у всіх! Ми повернемося на поле, якщо УЄФА прибере з поля четвертого суддю. Якщо ні, "Істанбул" не вийде на поле", – говорить президент клубу Гексель Гюмюшдаг.

Як УЄФА хотів залагодити конфлікт

УЄФА поставився до претензій "Істанбула" з розумінням і запропонував компроміс: резервний суддя Колцеску міняється місцями з суддею ВАР. "Істанбул" цей варіант не влаштував - вони вимагали, щоб Колцеску взагалі відсторонили від матчу.

УЄФА, ймовірно, пішов би на це, але запасних варіантів просто не було, в бригаді ВАР немає запасного, за правилами вона повинна складатися з двох осіб – ВАР і АВАР. Відповідно у разі повного відсторонення одного з суддів бригада залишається в неповному складі.

Через годину після зупинки Демба Ба і Маркіньос все ж домовилися прийняти умови УЄФА і за руки вийти на поле – як жест проти расизму. Але в роздягальні "Істанбула" не всі з цим погодилися, багато футболістів не були готові догравати матч.

Офіційного рішення поки немає, але малоймовірно, що матч дограють.

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Автор: Олег Давигора