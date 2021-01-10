Екс-футболісти національної збірної зустрілися в Україні.

Захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький прилетів в Україну і побував в гостях у нападника "Колоса" Євгена Селезньова.

Про це футболісти повідомили в соцмережі, опублікувавши фото.

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Ракицький приїхав у гості до Селезньова не з порожніми руками, а з ігровою футболкою "Зеніту" зі своїм прізвищем.

"Брат в гості під'їхав! Радий був бачити! Never give up", - написав Селезньов у себе в Instagram.

Підписники негативно відреагували на даний пост.

"Можна в інсті дизлайк ставити?", "Братушки-ватнички", "Зустріч заробітчан", "Два годувальники", "Не голодні, пацани?", - коментують вболівальники.

Ракицький на своїй сторінці в Instagram опублікував "stories" зі схожим знімком і написав: "Заїхав до царька! Брат, радий бачити!".

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Автор: Антон Дудар