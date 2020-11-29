"Реал" в 11-му турі на своєму полі програв "Алавесу".

В рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги "Реал" приймав "Алавес" і зазнав поразки.

Команда Зінедіна Зідана програла з рахунком 1:2.

"Реал" продовжив серію без перемог у чемпіонаті Іспанії до трьох матчів (поразка від "Валенсії", нічия з "Вільярреалом" і тепер поразка від "Алавеса").

У десяти матчах у поточному сезоні "вершкові" змогли виграти лише п'ять разів. У турнірній таблиці "Реал", набравши 17 очок, займає четверте місце.

"У нас є проблема зі стабільністю, проблема з травмами. Це не виправдання, це реальність", - зазначив після матчу Зідан.

"Реал" - "Алавес" - 1:2

Голи: Каземіро, 86 - Перес, 5 (з пенальті), Хоселу, 49

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Марсело (Менді, 69), Модріч (Едегор, 69), Каземіро, Кроос (Іско, 69), Асенсіо (Вінісіус, 63), Діас, Азар (Родріго, 28)

"Алавес": Пачеко, Наварро, Лагуардія, Лежен, Дуарте, Ріоха (Лопес, 88), Пелетейро, Батталья, Піна (Мендес, 77), Хоселу (Дейверсон, 90+1), Перес (Сайнс, 88)

Огляд матчу доступний на Youtube-каналі Ла Ліги.

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.

Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.

Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.

"Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1".

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Автор: Антон Дудар