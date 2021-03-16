"Вершкові" здобули домашню перемогу, а Руслан Малиновський відіграв весь матч.

Мадридський "Реал" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У другому матчі 1/8 фіналу мадридці знову обіграли "Аталанту".

Початок зустрічі пройшов з перевагою "Аталанти", але в середині тайму "Реал" вирівняв ситуацію, а забили господарі з першого ж свого шансу, який з'явився після помилки суперника. Марко Спорт'єлло вибив м'яч на Луку Модріча, той відпасував на Каріма Бензема, який з меж штрафного майданчика не промахнувся.

У другому таймі "вершкові" подвоїли перевагу - неточний пас Йосипа Ілічіча призвів до контратаки, в якій Вінісіус Жуніор заробив пенальті (VAR вирішив, що Рафаель Толой збивав бразильця вже в штрафному майданчику). Серхіо Рамос впевнено забив з "точки".

Читайте такожРеал у плей-офф Ліги чемпіонів ледь спромігся обіграти команду, яка грала вдесятьох (відео)У кінцівці "Аталанта" ненадовго повернула інтригу після точного удару Луїса Муріеля зі штрафного, але слідом Марко Асенсіо ударом у воротарський кут поставив крапку.

Українець Руслан Малиновський провів на полі весь матч. Він відзначився двома гострими передачами, після яких Дуван Сапата не зміг переграти Тібо Куртуа, а також двома неточними ударами з-за меж штрафного майданчика.

"Реал" - "Аталанта" - 3:1 (перший матч - 1:0)

Голи: Бензема, 34, Рамос, 60 (з пенальті), Асенсіо, 84 - Муріель, 83

"Реал": Куртуа, Менді, Рамос (Мілітао, 63), Варан, Начо, Вальверде (Асенсіо, 82), Кроос, Васкес, Модріч, Вінісіус Жуніор (Родріго, 69), Бензема

"Аталанта": Спорт'єлло, Ромеро, Толой (Паломіно, 61), Джимсіті, Меле, Госенс (Ілічіч, 57), де Рон, Пессіна (Кальдара, 84), Малиновський, Пашалич (Сапата, 46), Муріель (Міранчук, 84)

Попередження: Вальверде, Кроос, Начо - Толой

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Реал" - "Аталанта": підсумки матчу

"Реал" вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вперше за три сезони.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Карім Бензема (оцінка - 8,6).

Руслан Малиновський отримав другу найвищу оцінку у складі "Аталанти" (6,7) після Луїса Муріеля (7,1).

На рахунку Каріма Бензема тепер 70 голів у Лізі чемпіонів, він вийшов на п'яте місце в списку найкращих бомбардирів в історії турніру і незабаром може обійти іспанця Рауля (71 гол).

Суперник "Реала" по чвертьфіналу стане відомий 19 березня, коли відбудеться жеребкування.

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Автор: Антон Дудар