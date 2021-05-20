Роман Яремчук у матчі проти Стандарду / фото kaagent.be

Нападник збірної України Роман Яремчук продовжує демонструвати чудові бомбардирські досягнення в чемпіонаті Бельгії - він забив 20-й гол у цьому сезоні Ліги Жупіле.

Цього разу форвард "Генту" забив у ворота "Стандарда" й поставив крапку в матчі. 25-річний українець зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, забивши на останній хвилині матчу.

Зауважимо, що напарник і співвітчизник Яремчука Роман Безус провів на полі 92 хвилини й був замінений, а ще один українець Ігор Пластун з'явився на полі на 72-й хвилині.

Портал Whoscored поставив Безусу за цю гру оцінку - 7,5. Це солідний показник. У Яремчука - 7,7, що є найвищою оцінкою серед обох колективів.

Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 22 голи, 20 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив вже 8 гольових передач. У Безуса "5+4" за системою "гол+пас".

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Автор: Артем Будрін