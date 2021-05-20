Роман Яремчук допомагає "Генту" потрапити в єврокубки.

Нападник збірної України Роман Яремчук продовжує демонструвати чудові бомбардирські досягнення в чемпіонаті Бельгії - він забив 20-й гол у цьому сезоні Ліги Жупіле.

Цього разу форвард "Генту" забив у ворота "Стандарда" й поставив крапку в матчі. 25-річний українець зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, забивши на останній хвилині матчу.

Зауважимо, що напарник і співвітчизник Яремчука Роман Безус провів на полі 92 хвилини й був замінений, а ще один українець Ігор Пластун з'явився на полі на 72-й хвилині.

Портал Whoscored поставив Безусу за цю гру оцінку - 7,5. Це солідний показник. У Яремчука - 7,7, що є найвищою оцінкою серед обох колективів.

Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 22 голи, 20 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив вже 8 гольових передач. У Безуса "5+4" за системою "гол+пас".

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

25-річний голеадор виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Артем Будрін