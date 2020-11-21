Сергій Сидорчук - капітан Динамо / фото Динамо Київ
Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук опублікував у мережі фото своїх дітей, які зворушливо підтримали його.
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Футболіст, який заразився коронавірусом, знаходиться на самоізоляції.
Діти намалювали Сидорчуку плакат з теплими словами: "Татко, ти найсильніший", "Ми тебе любимо!", "Ти наш герой!".
Дружина футболіста опублікувала фото в мережі, а Сидорчук розмістив його в Instagram-stories.
Фото Instagram
Нагадаємо, Сидорчук здав позитивний тест на коронавірус в розташуванні збірної України.
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