Аліса Шмідт дає відеоуроки разом з колишнім клубом Андрія Ярмоленка.

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт долучилася до інтерактиву, який використовує один з найбільш відомих німецьких футбольних клубів - дортмундська "Боруссія".

22-річна спортсменка стала запрошеною гостею на офіційний ютуб-канал команди. Компанію їй склав Фелікс Пасслак - хавбек "джмелів".

Мета проєкту - давати відеоурок для вболівальників та заохочувати займатися спортом. Шмідт показувала футболісту вправи на розтяжку, а також на зміцнення м'язів ніг. Спостережливі глядачі помітили, що футболіст більше витріщався на Алісу, ніж робив розтяжку.

"Тепер зрозуміло, чому футболісти не хочуть залишати "Боруссію", - приколюються вболівальники.

Нагадаємо, що авторитетний портал Busted Coverage визнав Алісу найсексуальнішою спортсменкою планети 2020 року.

Аліса Шмідт: головні досягнення

У 2017 році Шмідт завоювала срібло у складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті Європи у віці до 20 років.

У 2019-му бігунка завоювала бронзу в естафеті на першості Європи до 23 років.

Аліса має велику аудиторію прихильників. Кількість її фолловерів в Instagram сягає 1,5 мільйони осіб. Вона має намір стати фітнес-блогером.

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Автор: Будрін Артем