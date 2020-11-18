Прес-аташе збірної України Олександр Гливінський заявив, що УЄФА не прийме рішення щодо скасованого матчу Ліги націй проти збірної Швейцарії найближчим часом.
Про це Гливінський написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Коли саме відбудеться засідання дисциплінарного комітету УЄФА, сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо в цьому місяці, можливо, в наступному, а може і пізніше", - повідомив Гливінський.
За його словами, дисциплінарний комітет УЄФА може прийняти три варіанти рішення: "перенести матч на іншу дату, виявити провину однієї з команд в тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі - перемога однієї з команд або нічия".
Гливінський також підкреслив, що матч вже точно не вдасться зіграти 18 листопада.
Сюжет ТСН про скасування матчу:
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Є три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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