Засідання дисциплінарного комітету УЄФА не відбудеться найближчим часом.

Прес-аташе збірної України Олександр Гливінський заявив, що УЄФА не прийме рішення щодо скасованого матчу Ліги націй проти збірної Швейцарії найближчим часом.

Про це Гливінський написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Коли саме відбудеться засідання дисциплінарного комітету УЄФА, сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо в цьому місяці, можливо, в наступному, а може і пізніше", - повідомив Гливінський.

За його словами, дисциплінарний комітет УЄФА може прийняти три варіанти рішення: "перенести матч на іншу дату, виявити провину однієї з команд в тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі - перемога однієї з команд або нічия".

Гливінський також підкреслив, що матч вже точно не вдасться зіграти 18 листопада.

Сюжет ТСН про скасування матчу:

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Антон Дудар