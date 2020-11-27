Вирішувати, як і де відбудеться поховання легендарного аргентинського футболіста будуть його спадкоємці.

Легенда світового футболу Дієго Марадона заповів, щоб в день смерті його тіло забальзамували і виставили напоказ.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомило видання Infobae.

Відзначається, що в жовтні Марадона відвідав нотаріуса і офіційно оформив свою останню волю.

"Я, Дієго Марадона, перебуваючи при здоровому глузді і твердій пам'яті, хочу висловити свою волю, яка полягає в тому, щоб в день моєї смерті мене забальзамували і виставили напоказ", - зазначено в документі, який опинився в розпорядженні видання.

Відзначається, що Марадона обговорював цю ідею зі своїми друзями.

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"Я не хочу статую, вони мені не подобаються, іноді вони абсолютно не схожі на людину, яку зображують. Коли я помру, я хочу, щоб це був я, щоб люди вітали мене", - заявив Марадона.

Однак вирішувати, як і де відбудеться поховання футболіста, будуть його спадкоємці.

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Автор: УНІАН