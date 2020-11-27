Легенда світового футболу Дієго Марадона заповів, щоб в день смерті його тіло забальзамували і виставили напоказ.
Про це в четвер, 26 листопада, повідомило видання Infobae.
Відзначається, що в жовтні Марадона відвідав нотаріуса і офіційно оформив свою останню волю.
"Я, Дієго Марадона, перебуваючи при здоровому глузді і твердій пам'яті, хочу висловити свою волю, яка полягає в тому, щоб в день моєї смерті мене забальзамували і виставили напоказ", - зазначено в документі, який опинився в розпорядженні видання.
Відзначається, що Марадона обговорював цю ідею зі своїми друзями.
Читайте також"Швидка їхала півгодини": адвокат Марадони вимагає розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця
"Я не хочу статую, вони мені не подобаються, іноді вони абсолютно не схожі на людину, яку зображують. Коли я помру, я хочу, щоб це був я, щоб люди вітали мене", - заявив Марадона.
Однак вирішувати, як і де відбудеться поховання футболіста, будуть його спадкоємці.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.
- Церемонія прощання з Марадоною проходить в президентському палаці в Буенос-Айресі. Вона почалася 26 листопада.
- На честь Марадони можуть перейменувати футбольний стадіон в Італії.
- УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram