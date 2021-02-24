Білоруський спеціаліст розкритикував чемпіона світу.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перспективи форварда киян Владислава Супряги.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для Sportarena.

"Супряга у нас був недовго, по-моєму, вперше вийшов на гру з "Аяксом". Важко вийти, коли на стадіоні 80 тисяч, плей-офф Ліги чемпіонів. Може, ми його випустили, десь ризикуючи. Але я перед цим розмовляв і з Дімою Михайленко, у якого він грав. Сказав, що є хороші якості, але чому він ним не користується - питання до самого Супряги. Ну і вплив агентів", - ностальгує екс-наставник "біло-синіх".

"Коли Супряга забивав за "Дніпро", всі починали: "Ось, вже не Владик, а Влад". А виявляється, що він ще Владик. Йому потрібно було трошки повернутися на іншу орбіту. Так, він став чемпіоном світу. Але це тільки молодіжний чемпіонат світу. Треба зціпити зуби та продовжувати працювати", - з нотками критики дорікнув нападнику 47-річний білоруський фахівець.

Зауважимо, що в поточному сезоні Супряга 12 разів виходив на поле у складі "Динамо" та відзначився двома забитими м'ячами.

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Автор: Будрін Артем