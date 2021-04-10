Мама скандального півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона підтвердила, що її син уклав попередню угоду з бразильським "Інтернасьйоналем".
Про це повідомляє Boainformacao.
"Все добре, він переходить. Він уже підписав попередній контракт. Це буде дворічна угода до середини 2023-го року", - цитує бразильське видання матір норовливого футболіста.
Зауважимо, що Тайсону на цей момент не вистачає одного матчу для того, щоб досягти позначки у 300 ігор за "гірників".
Нагадаємо, що раніше агент гравця вже заявляв про попереднє підписання контракту з бразильським клубом, але сам "Інтернасьйонал" спростував цю інформацію.
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Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо
- Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
- Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.
- Відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
- Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.
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