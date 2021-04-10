Розв'язка скандальної історії вже близько.

Мама скандального півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона підтвердила, що її син уклав попередню угоду з бразильським "Інтернасьйоналем".

Про це повідомляє Boainformacao.

"Все добре, він переходить. Він уже підписав попередній контракт. Це буде дворічна угода до середини 2023-го року", - цитує бразильське видання матір норовливого футболіста.

Зауважимо, що Тайсону на цей момент не вистачає одного матчу для того, щоб досягти позначки у 300 ігор за "гірників".

Нагадаємо, що раніше агент гравця вже заявляв про попереднє підписання контракту з бразильським клубом, але сам "Інтернасьйонал" спростував цю інформацію.

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталь конфліктної ситуації.

Відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

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Автор: Будрін Артем