Бразилець не хотів розмовляти з головним тренером "Шахтаря" після матчу з "Ромою".

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон, якого перевели в дубль "гірників", не хотів розмовляти з головним тренером команди Луїшем Каштру і директором Даріо Срною після матчу з "Ромою".

Про це в ефірі "Великого футболу" розповів ведучий Олександр Денисов.

За його словами, Тайсон, який відмовився вийти на заміну, після матчу закрився в туалеті:

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"Срна розповів мені подробиці. Що після того, як Тайсон не хотів виходити на заміну, вже в роздягальні з ним намагалися затіяти бесіду. Виховну або якусь ще. І Даріо мені сказав, що Тайсон закрився в туалеті і не хотів виходити говорити з Каштру і Срною", - розповів Денисов.

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером".

Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

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Автор: Антон Дудар