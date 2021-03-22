Півзахисник "Шахтаря" Тайсон, якого перевели в дубль "гірників", не хотів розмовляти з головним тренером команди Луїшем Каштру і директором Даріо Срною після матчу з "Ромою".
Про це в ефірі "Великого футболу" розповів ведучий Олександр Денисов.
За його словами, Тайсон, який відмовився вийти на заміну, після матчу закрився в туалеті:
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"Срна розповів мені подробиці. Що після того, як Тайсон не хотів виходити на заміну, вже в роздягальні з ним намагалися затіяти бесіду. Виховну або якусь ще. І Даріо мені сказав, що Тайсон закрився в туалеті і не хотів виходити говорити з Каштру і Срною", - розповів Денисов.
Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо
- Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
- Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером".
- Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
- Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.
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