Підопічні Андрія Шевченка проведуть перший спаринг у 2021 році.

23 травня збірна України проведе товариський матч проти команди Бахрейну. Поєдинок пройде в Харкові на ОСК "Металіст". Стартовий свисток пролунає - о 21:00.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Бахрейн.

Букмекери записали Україну у фаворити цієї зустрічі.

Коефіцієнт на перемогу Бахрейну становить 8,15, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка - 1,39. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,61.

На те, що українці зможуть не програти вдома, коефіцієнт становить 1,09. На перемогу Бахрейну або нічию - 3,10.

Зауважимо, що раніше в історії команди України та Бахрейну між собою не грали.

Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Перед чемпіонатом Європи збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.

У спарингу проти Бахрейну тренерський штаб не зможе розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група гравців приєднається до команди пізніше.

В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін