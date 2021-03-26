Катерина Монзуль і Стефані Фраппар впишуть своє ім'я в історію.

Українська футбольна рефері Катерина Монзуль буде працювати на матчі 2-го туру відбіркового етапу Чемпіонату світу 2022 року між збірними Австрії та Фарерських островів. Поєдинок пройде 28 березня у Відні.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

За день до цього матч Нідерланди - Латвія цього ж самого відбіркового циклу обслуговуватиме француженка Стефані Фраппар. Вона стане першою жінкою, якій судилося вивести чоловічі футбольні збірні на поле відбіркової гри мундіалю.

Раніше Монзуль та її асистентки увійшли в історію Лігу націй, ставши першою повністю жіночою бригадою, яка відсудила матч змагань. На додаток, Катерина минулого року обслуговувала матч Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем