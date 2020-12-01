Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль вперше працюватиме на матчі Ліги Європи.
Про це в Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
Монзуль судитиме матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Гент" - "Слован", який відбудеться 3 грудня.
Її асистентами будуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Четвертий суддя - Денис Шурман.
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"Нова європейська вершина для українського футбольного арбітражу і особисто для Катерини Монзуль! Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів", - написав Павелко.
Відзначимо, що у складі "Гента" виступають відразу три українці: Ігор Пластун, Роман Безус і Роман Яремчук. А за "Слован" грає Тарас Качараба.
Катерина Монзуль: дебют в єврокубках
- 39-річна Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працюватиме на матчах чоловічих команд у єврокубках.
- Раніше в листопаді Монзуль вперше судила матч Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.
- Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату cвіту-2015 в Канаді між збірними США і Японії.
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