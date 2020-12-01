Катерина Монзуль відпрацює на матчі за участю українських футболістів.

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль вперше працюватиме на матчі Ліги Європи.

Про це в Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Монзуль судитиме матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Гент" - "Слован", який відбудеться 3 грудня.

Її асистентами будуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Четвертий суддя - Денис Шурман.

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"Нова європейська вершина для українського футбольного арбітражу і особисто для Катерини Монзуль! Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів", - написав Павелко.

Відзначимо, що у складі "Гента" виступають відразу три українці: Ігор Пластун, Роман Безус і Роман Яремчук. А за "Слован" грає Тарас Качараба.

Катерина Монзуль: дебют в єврокубках

39-річна Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працюватиме на матчах чоловічих команд у єврокубках.

Раніше в листопаді Монзуль вперше судила матч Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату cвіту-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

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Автор: Антон Дудар