Катерина Монзуль буде працювати на поєдинку Сан-Марино - Гібралтар.

Українка Катерина Монзуль призначена головним арбітром матчу Сан-Марино - Гібралтар, який відбудеться 14 листопада в рамках Ліги націй.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Допомагати Монзуль на лініях будуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк.

Вперше жіноча бригада арбітрів працюватиме на поєдинку Ліги націй. Француженка Стефані Фраппар судила гру Мальта - Латвія (1:1), але тоді в її бригаді були чоловіки.

Варто відзначити, що Монзуль в минулому судила поєдинок кваліфікації молодіжного Євро-2021 між Лівтою та Грецією (2:0).

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Автор: Данило Слесь