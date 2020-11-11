Катерина Монзуль / фото УНІАН
Українка Катерина Монзуль призначена головним арбітром матчу Сан-Марино - Гібралтар, який відбудеться 14 листопада в рамках Ліги націй.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Допомагати Монзуль на лініях будуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Четвертий арбітр - Анастасія Романюк.
Вперше жіноча бригада арбітрів працюватиме на поєдинку Ліги націй. Француженка Стефані Фраппар судила гру Мальта - Латвія (1:1), але тоді в її бригаді були чоловіки.
Варто відзначити, що Монзуль в минулому судила поєдинок кваліфікації молодіжного Євро-2021 між Лівтою та Грецією (2:0).
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