У першому колі Ювентус обіграв Динамо на Олімпійському / фото Динамо Київ

Київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2 грудня зустрінеться з туринським "Ювентусом". Команди зіграють у Турині.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ювентус.

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Динамо - Ювентус: де дивитися матч онлайн

Пряма трансляція протистояння українського та італійського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

Ювентус - Динамо: перед матчем

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Автор: Антон Дудар