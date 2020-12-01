У першому колі Ювентус обіграв Динамо на Олімпійському / фото Динамо Київ
Київське "Динамо" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2 грудня зустрінеться з туринським "Ювентусом". Команди зіграють у Турині.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ювентус.
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Динамо - Ювентус: де дивитися матч онлайн
Пряма трансляція протистояння українського та італійського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".
Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
Ювентус - Динамо: перед матчем
- У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися "Старій Синьйорі" на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.
- У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто" (1:1).
- На матчі "Ювентус" - "Динамо" вперше в історії ЛЧ працюватиме жінка-арбітр.
- "Динамо" оголосило заявку на матч з "Ювентусом" - всі лідери команди вже в строю.
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