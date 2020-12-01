Ювентус - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

"Динамо" гратиме в гостях у "Ювентуса" в 5-му турі ЛЧ.

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