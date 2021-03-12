Поєдинок проти чемпіонів світу судитиме німецький рефері.

Збірна України в березні стартує в кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Вже відомо, хто судитиме перші два матчі "жовто-синіх": проти Франції та Фінляндії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Поєдинок Франція - Україна розсудить бригада арбітрів на чолі з 39-річним німцем Тобіасом Штілером.

Читайте такожАнглійський футболіст виявив бажання виступати за збірну України: він вже контактує з УАФНа матчі Україна - Фінляндія працюватиме бригада арбітрів з Румунії. Головним рефері призначений 36-річний Іштван Ковач.

Штілер раніше на матчах української збірної не працював. Разом з тим Ковач вже перетинався з "жовто-синіми". У 2014 році він судив товариський матч Україна - Молдова (1:0).

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти діючих чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі у Львові - спершу проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Андрій Шевченко вже оголосив розширений список гравців, викликаних до збірної.

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Автор: Антон Дудар