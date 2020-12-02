Луганський клуб у 5-му турі ЛЄ прийматиме представника Англії.

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник прокоментував майбутню зустріч з "Лестером" в 5-му турі групового етапу Ліги Європи.

Слова Скрипника наводить офіційний сайт "Зорі".

"Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, які дозволяють позитивно думати. Як то кажуть: "Ніхто не має права заборонити нам мріяти", але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю. Ми розуміємо, з яким суперником ми граємо, знаємо турнірне становище, все залежить тільки від нас", - сказав Скрипник.

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"Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на полі, кожна гра це новий виклик. Звичайно, краще йде підготовка в такому настрої, як у нас зараз", - додав він.

Скрипник підкреслив - перемога над АЕКом продемонструвала, що "Зоря" провела роботу над помилками, а тепер постарається "грати на максимумі" проти "Лестера".

Також тренер "Зорі" висловив сподівання, що "Лестер", який вже виконав завдання виходу в плей-офф, не буде максимально мотивований на цей матч:

"На сьогоднішній день вони, напевно, завдання вже своє виконали. Можливо, у нас є надія, що суперник буде не дуже сильно готуватися до нашої гри, щоб і у нас так само були шанси. Всі хлопці, які грають у складі суперника, гідні поваги, але у нас настрій такий, що ми ні в якому разі їх не боїмося, а граємо на рівних".

Зоря - Лестер: перед матчем

Матч "Зоря" - "Лестер" пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі 3 грудня. Де дивитися матч по ТБ.

Головним арбітром матчу призначений Еспен Ескос з Норвегії.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 3 очки, займає останнє місце в групі G, але при цьому ще зберігає шанси на друге місце і вихід в плей-офф. "Лестер" набрав 10 очок і вже гарантував собі вихід з групи.

В попередньому турі "Зоря" з рахунком 3:0 в гостях розгромила АЕК.

Матч 1-го туру "Лестер" - "Зоря" завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:0.

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Автор: Антон Дудар