Арон Канет міг загинути під час гонки.

Іспанський мотогонщик Арон Канет дивом не постраждав час кваліфікаційного етапу серії Moto2 в португальському Портімані.

Канет втратив керування і впав з мотоцикла. При цьому пілот залишився на трасі і ледь не потрапив під колеса гонщиків, які їхали за ним.

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Позаду іспанця було відразу кілька суперників, причому Канет впав відразу за пагорбом, і інші гонщики могли не встигнути помітити його.

На щастя, все обійшлося - завдяки феноменальній реакції як інших гонщиків, так і самого Канета, який холоднокровно на четвереньках покинув межі траси.

Відео опублікував Twitter MotoGp.

A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥



The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020

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Автор: Антон Дудар