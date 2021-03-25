Чемпіонка світу з шорт-треку Еліз Крісті влаштувалася рознощицею піци, щоб заробити грошей для підготовки та участі в зимових Олімпійських Іграх в 2022 році.
Про це повідомляє mirror.co.uk.
Крісті працевлаштувалася в "Pizza Hut" в Ноттінгемі.
Знайти собі додатковий заробіток Крісті довелося після того, як уряд Великобританії урізав фінансування зимових видів спорту напередодні Олімпіади в Пекіні.
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"Поїхали... Вдень спортсмен, ввечері доставщик піци", - написала Крісті в мережі.
"Мені подобається моя робота в піцерії. Це щастя працювати в такій чудовій команді. Я знайшла нову сім'ю", - також зазначила спортсменка в Instagram.
Відзначимо, що Крісті - триразова чемпіонка світу і десятиразова чемпіонка Європи. Вона брала участь у трьох Олімпіадах (2010, 2014 і 2018), але медалей поки не вигравала. Вона сподівається завоювати медаль на Іграх в Пекіні і після цього завершити кар'єру.
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