Інцидент призвів до 10-хвилинної зупинки сесії червоним прапором.

Під час Другої вільної практики Гран-прі Абу-Дабі "Формули-1" стався небезпечний інцидент. Болід фінського пілота Alfa Romeo Кімі Райкконена спалахнув на ходу.

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41-річний Райкконен мчав по трасі "Яс-Марина", коли раптово загорівся двигун. Він зупинився і швидко вистрибнути з машини після того, як його команда наказала йому забиратися геть.

Причому Райкконен допоміг погасити полум'я: він взяв вогнегасник і направив його прямо в центр вогню. Пізніше болід завантажили на евакуатор і відвезли.

Інцидент призвів до 10-хвилинної зупинки сесії червоним прапором.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

Формула-1: результати сезону

Льюїс Хемілтон оформив чемпіонство за підсумками Гран-прі Туреччини. У британця в активі 332 очки. Другим йде його напарник Валттері Боттас, у якого 205 очок. На третьому місці - Макс Ферстаппен (189 очок).

У Кубку конструкторів "Мерседес" вже також здобув перемогу (540 очок). На другій позиції - "Ред Булл" (282), на третій - "Макларен" (184).

Заключний етап сезону пройде 13 грудня - Гран-прі Абу-Дабі.

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Автор: Олег Давигора