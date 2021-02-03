Відбулося жеребкування плей-офф Кубка Європи ФІБА, участь в якому продовжують українські "Київ-Баскет", "Прометей" та БК "Дніпро".
Про його результати повідомив офіційний сайт турніру.
Результати жеребкування 1/8 фіналу та 1/4 фіналу
Пари 1 і 8 (всі матчі - в одному місті)
"Сібіу" (Румунія) - "Реджо-Емілія" (Італія)
"Дніпро" (Україна) - "Орадя" (Румунія)
Пари 4 і 5 (всі матчі - в одному місті)
"Прометей" (Україна) - "Бельфіус Монс-Ено" (Бельгія)
"Сталь" (Польща) - "Хірос Ден Босх" (Нідерланди)
Пари 2 і 7 (всі матчі - в одному місті)
"Фрібург" (Швейцарія) - "Балкан" (Болгарія)
"Парма" (Росія) - "Рілскі Спортіст" (Болгарія)
Пари 3 і 6 (Всі матчі - в одному місті)
"Іракліс" (Греція) - "Анвіл "(Польща)
"Іроні Ніс-Ціона" (Ізраїль) - "Київ-Баскет" (Україна)
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Українські команди не зможуть зустрітися одна з одною як мінімум до півфіналу.
Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати
- На груповому етапі всі матчі кожної групи приймало одне місто. В 1/8 фіналу Кубка Європи вийшли по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, що зайняли треті місця.
- "Прометей" і "Київ-Баскет" вийшли з однієї групи, а "Дніпро" посів друге місце у своїй групі.
- Матчі 1/8 фіналу та 1/4 фіналу заплановані на 23-25 березня. Вони пройдуть у форматі одного матчу в одному місті.
- "Фінал чотирьох" пройде з 23 по 25 квітня.
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