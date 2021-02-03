Кубок Європи ФІБА: українські клуби дізналися суперників у плей-офф баскетбольного єврокубка

Боротьбу за трофей продовжують три представники України.

Відбулося жеребкування плей-офф Кубка Європи ФІБА, участь в якому продовжують українські "Київ-Баскет", "Прометей" та БК "Дніпро". Про його результати повідомив офіційний сайт турніру. Результати жеребкування 1/8 фіналу та 1/4 фіналу Пари 1 і 8 (всі матчі - в одному місті) "Сібіу" (Румунія) - "Реджо-Емілія" (Італія) "Дніпро" (Україна) - "Орадя" (Румунія) Пари 4 і 5 (всі матчі - в одному місті) "Прометей" (Україна) - "Бельфіус Монс-Ено" (Бельгія) "Сталь" (Польща) - "Хірос Ден Босх" (Нідерланди) Пари 2 і 7 (всі матчі - в одному місті) "Фрібург" (Швейцарія) - "Балкан" (Болгарія) "Парма" (Росія) - "Рілскі Спортіст" (Болгарія) Пари 3 і 6 (Всі матчі - в одному місті) "Іракліс" (Греція) - "Анвіл "(Польща) "Іроні Ніс-Ціона" (Ізраїль) - "Київ-Баскет" (Україна) Читайте такожТри українські клуби пробилися до плей-офф баскетбольного єврокубка Українські команди не зможуть зустрітися одна з одною як мінімум до півфіналу. Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати На груповому етапі всі матчі кожної групи приймало одне місто. В 1/8 фіналу Кубка Європи вийшли по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, що зайняли треті місця.

"Прометей" і "Київ-Баскет" вийшли з однієї групи, а "Дніпро" посів друге місце у своїй групі.

Матчі 1/8 фіналу та 1/4 фіналу заплановані на 23-25 березня. Вони пройдуть у форматі одного матчу в одному місті.

"Фінал чотирьох" пройде з 23 по 25 квітня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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