Другий етап Кубка світу з біатлону завершився гонкою переслідування серед жінок.
Перемогу в гонці здобула представниця Норвегії Тіріль Екхофф.
Серед українок найкращий результат показала Дар'я Блашко, яка відіграла шість позицій і фінішувала на 12-му місці.
Читайте такожКубок світу з біатлону: календар сезону 2020-2021
Валентина Семеренко, яка стартувала дев'ятою, допустила дев'ять промахів на чотирьох вогневих рубежах і в підсумку не фінішувала.
Кубок світу в Контіолахті. Результати жіночої гонки переслідування
1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+0+0) 31:05,9
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0+1+1) +21,5
2. Ханна Еберг (Швеція) - (0+1+1+1) +35,4...
12. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0+0+0) +1:44,8
41. Олена Підгрушна (Україна) - (1+1+1+1) +3:52,8
DNF. Валя Семеренко (Україна) - (3+1+2+3)
Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап
- Фінський Контіолахті приймав другий поспіль етап Кубка світу з біатлону. Він пройшов з 3 по 6 грудня.
- Переможцем чоловічого спринту на другому етапі став норвежець Тар'єй Бе.
- Українська біатлоністка Валентина Семеренко увійшла в топ-10 жіночого спринт.
- Швед Себастьян Самуельссон здобув перемогу у чоловічій гонці переслідування.
- У жіночій естафеті збірна України фінішувала в п'ятірці найкращих, а у чоловіків українські біатлоністи увійшли до топ-10.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram