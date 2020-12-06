Дар'я Блашко зуміла відіграти шість позиції, а Валентина Семеренко не фінішувала.

Другий етап Кубка світу з біатлону завершився гонкою переслідування серед жінок.

Перемогу в гонці здобула представниця Норвегії Тіріль Екхофф.

Серед українок найкращий результат показала Дар'я Блашко, яка відіграла шість позицій і фінішувала на 12-му місці.

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Валентина Семеренко, яка стартувала дев'ятою, допустила дев'ять промахів на чотирьох вогневих рубежах і в підсумку не фінішувала.

Кубок світу в Контіолахті. Результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+0+0) 31:05,9

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0+1+1) +21,5

2. Ханна Еберг (Швеція) - (0+1+1+1) +35,4...

12. Дар'я Блашко (Україна) - (1+0+0+0) +1:44,8

41. Олена Підгрушна (Україна) - (1+1+1+1) +3:52,8

DNF. Валя Семеренко (Україна) - (3+1+2+3)

Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап

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Автор: Антон Дудар