В рамках другого етапу Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті 6 грудня пройшла чоловіча естафета.
Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.
Перший етап Прима, який використав три додаткових патрони, завершив на восьмому місці. Але Підручний зумів підняти українську команду на четверту позицію.
На третьому етапі Ткаленко використав чотири додаткових патрони, Україна опустилася на дев'яте місце, а відставання від лідера збільшилося з 18 секунд до 1 хвилини і 47 секунд.
На заключному відрізку Цимбал відстрілявся чисто, але лише зумів утримати Україну в топ-десятці.
Перемогу в гонці відсвяткували норвежці.
Кубок світу в Контіолахті. Результати чоловічої естафети
1. Норвегія - (0+9) 1:16:21,0
2. Швеція - (0+7) + 39,2
3. Німеччина - (0+8) + 51,7
4. Росія - (0+7) +1:08,0
5. Італія - (0+6) +1:37,0...
10. Україна - (0+8) +3:10,0
Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап
- Фінський Контіолахті приймає другий поспіль етап Кубка світу з біатлону. Етап проходить з 3 по 6 грудня.
- Переможцем чоловічого спринту на другому етапі став норвежець Тар'єй Бе.
- Українська біатлоністка Валентина Семеренко увійшла в топ-10 жіночого спринту.
- Швед Себастьян Самуельссон здобув перемогу у чоловічій гонці переслідування.
- У жіночій естафеті збірна України фінішувала в п'ятірці кращих.
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