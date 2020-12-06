Переможцями гонки стали норвезькі біатлоністи.

В рамках другого етапу Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті 6 грудня пройшла чоловіча естафета.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.

Перший етап Прима, який використав три додаткових патрони, завершив на восьмому місці. Але Підручний зумів підняти українську команду на четверту позицію.

На третьому етапі Ткаленко використав чотири додаткових патрони, Україна опустилася на дев'яте місце, а відставання від лідера збільшилося з 18 секунд до 1 хвилини і 47 секунд.

На заключному відрізку Цимбал відстрілявся чисто, але лише зумів утримати Україну в топ-десятці.

Перемогу в гонці відсвяткували норвежці.

Кубок світу в Контіолахті. Результати чоловічої естафети

1. Норвегія - (0+9) 1:16:21,0

2. Швеція - (0+7) + 39,2

3. Німеччина - (0+8) + 51,7

4. Росія - (0+7) +1:08,0

5. Італія - (0+6) +1:37,0...

10. Україна - (0+8) +3:10,0

Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап

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Автор: Антон Дудар