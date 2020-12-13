Українки опинилися за межами топ-15.

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд стала переможницею гонки переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону.

Ройселанд стартувала в гонці четвертій і змогла фінішувати першою.

Представниця Білорусі Динара Алімбекова, яка першою пішла на дистанцію, посіла друге місце. Бронза - у Жюльї Симон з Франції.

Найкращою серед українок стала Дар'я Блашко, яка зуміла відіграти шість позицій і фінішувати 18-ю.

Зазначимо, що Валентина Семеренко не виступала - її вирішили не виставляти на гонку через пізній стартовий номер (45).

Кубок світу в Хохфільцені. Результати гонки переслідування

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - (1+0+0+1) 29:04,6

2. Дінара Алімбекова (Білорусь) - (0+0+0+0) +13,9

3. Жюлья Симон (Франція) - (2+1+0+0) +17,8...

18. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлія Джима (Україна) - (1+0+2+2) +3:37,7

52. Катерина Бех (Україна) - (0+3+2+0) +4:54,7

Кубок світу з біатлону: третій етап

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Автор: Антон Дудар