Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд стала переможницею гонки переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону.
Ройселанд стартувала в гонці четвертій і змогла фінішувати першою.
Представниця Білорусі Динара Алімбекова, яка першою пішла на дистанцію, посіла друге місце. Бронза - у Жюльї Симон з Франції.
Найкращою серед українок стала Дар'я Блашко, яка зуміла відіграти шість позицій і фінішувати 18-ю.
Зазначимо, що Валентина Семеренко не виступала - її вирішили не виставляти на гонку через пізній стартовий номер (45).
Кубок світу в Хохфільцені. Результати гонки переслідування
1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - (1+0+0+1) 29:04,6
2. Дінара Алімбекова (Білорусь) - (0+0+0+0) +13,9
3. Жюлья Симон (Франція) - (2+1+0+0) +17,8...
18. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0+0+1) +1:59,3
43. Юлія Джима (Україна) - (1+0+2+2) +3:37,7
52. Катерина Бех (Україна) - (0+3+2+0) +4:54,7
Кубок світу з біатлону: третій етап
- З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.
- Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.
- Тільки один українець фінішував у топ-30 спринту на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.
Український біатлоністки фінішували в першій десятці естафети на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.
У чоловічій гонці переслідування українці не потрапили в топ-40.
- Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.
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