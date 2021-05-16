У центральному поєдинку UFC 262 Чарльз Олівейра здолав Майкла Чендлера і став чемпіоном світу в легкій вазі.
У першому раунді 35-річний американець ледь не розтрощив Олівейру, коли затиснув його біля сітки та тривалий час активно завдавав ударів. Проте 31-річний бразилець дивом встояв, відновив сили й в другому раунді пішов атакувати виснаженого Чендлера.
В дебюті другого раунду Олівейра зміг покласти Чендлера на канвас потужним ударом з лівої. Майкл почав навколішки повзти до сітки, а бразильський боєць кинувся його добивати. Рефері достроково зупинив бій та зафіксував нокаут Олівейри.
May 16, 2021
Огляд протистояння.
Щоб отримати право битися в такому чемпіонському поєдинку, Олівейра здолав Тоні Фергюсона, а Чендлер прибрав зі свого шляху Дена Хукера. Ще в одній цікавій зустрічі цього вечора Бенеїл Даріуш переміг Фергюсона.
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