Чарльз Олівейра та Майкл Чендлер посперечалися за пояс, який залишив вакантним після себе Хабіб Нурмагомедов.

У центральному поєдинку UFC 262 Чарльз Олівейра здолав Майкла Чендлера і став чемпіоном світу в легкій вазі.

У першому раунді 35-річний американець ледь не розтрощив Олівейру, коли затиснув його біля сітки та тривалий час активно завдавав ударів. Проте 31-річний бразилець дивом встояв, відновив сили й в другому раунді пішов атакувати виснаженого Чендлера.

В дебюті другого раунду Олівейра зміг покласти Чендлера на канвас потужним ударом з лівої. Майкл почав навколішки повзти до сітки, а бразильський боєць кинувся його добивати. Рефері достроково зупинив бій та зафіксував нокаут Олівейри.

Огляд протистояння.

Щоб отримати право битися в такому чемпіонському поєдинку, Олівейра здолав Тоні Фергюсона, а Чендлер прибрав зі свого шляху Дена Хукера. Ще в одній цікавій зустрічі цього вечора Бенеїл Даріуш переміг Фергюсона.

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Автор: Артем Будрін