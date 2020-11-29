Пілот команди "Хаас" Ромен Грожан потрапив у страшну аварію під час Гран-прі Бахрейну Формули-1.
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Гонку довелося зупинити вже на першому колі.
Грожан намагався об'їхати суперників, не знижуючи швидкості, але врізався в болід росіянина Даниїла Квята. У підсумку француз на швидкості близько 275 кілометрів на годину вилетів у відбійник.
Через удар автомобіль Грожана буквально розірвало на дві частини, а також він загорівся. На щастя, француз встиг покинути болід. Його доставили в медичний центр.
"Хаас" в Twitter повідомили про стан Грожана:
"У Ромена є невеликі опіки на руках і щиколотках. В іншому він в порядку. Зараз він перебуває під наглядом лікарів".
Фото - REUTERS.
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