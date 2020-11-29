Ромен Грожан самостійно зміг покинути болід, який загорівся.

Пілот команди "Хаас" Ромен Грожан потрапив у страшну аварію під час Гран-прі Бахрейну Формули-1.

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Гонку довелося зупинити вже на першому колі.

Грожан намагався об'їхати суперників, не знижуючи швидкості, але врізався в болід росіянина Даниїла Квята. У підсумку француз на швидкості близько 275 кілометрів на годину вилетів у відбійник.

Через удар автомобіль Грожана буквально розірвало на дві частини, а також він загорівся. На щастя, француз встиг покинути болід. Його доставили в медичний центр.

"Хаас" в Twitter повідомили про стан Грожана:

"У Ромена є невеликі опіки на руках і щиколотках. В іншому він в порядку. Зараз він перебуває під наглядом лікарів".

Фото - REUTERS.

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Автор: Антон Дудар