Еліна Світоліна просунулася по турнірній сітці / фото REUTERS

Українка Еліна Світоліна успішно подолала друге коло на турнірі "Великого шолома" Australian Open.

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Світоліна в двох сетах обіграла 16-річну американку Корі Гауфф, яка займає 48-е місце в рейтингу WTA.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:3.

У наступному колі Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зіграє проти 28-ї ракетки світу Юлії Путінцевої з Казахстану. Раніше українка виграла у Путінцевої в п'яти матчах з семи.

Відеоогляд матчу

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Автор: Антон Дудар