Українська тенісистка вибила з боротьби 16-річну американку.

Українка Еліна Світоліна успішно подолала друге коло на турнірі "Великого шолома" Australian Open.

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Світоліна в двох сетах обіграла 16-річну американку Корі Гауфф, яка займає 48-е місце в рейтингу WTA.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:3.

У наступному колі Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зіграє проти 28-ї ракетки світу Юлії Путінцевої з Казахстану. Раніше українка виграла у Путінцевої в п'яти матчах з семи.

Відеоогляд матчу

Українці на Australian Open-2021: головне

Australian Open проходить в Мельбурні з 8 по 21 січня 2021 року. Загальний призовий фонд становить 80 мільйонів доларів.

Світоліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. Раніше турнір "Великого шолома" покинули Сергій Стаховський та Марта Костюк.

У першому колі Світоліна перемогла суперницю з Чехії.

Вперше з 2017 року в друге коло Australian Open пробилася всього одна українка.

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Автор: Антон Дудар