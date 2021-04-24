В столиці Польщі завершилися змагання з греко-римської боротьби.

Народний депутат України від партії "Слуга народу", срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк після сенсаційної поразки в 1/4 на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби не здався і виборов третє місце.

У ваговій категорії 87 кг триразовий чемпіон Європи та дворазовий чемпіон світу Беленюк святкував виграш бронзової медалі.

Після невдачі на стадії 1/4 фіналу, Беленюк поборов представника Хорватії В'єкослава Лубурича, а потім у двобої за третє місце поклав на лопатки німця Дениса Кудлу.

Відео протистояння за третє місце до вашої уваги.

Нагадаємо, що у 2019 році Беленюк на чемпіонаті світу здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо.

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Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.

Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.

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Автор: Артем Будрін