Жан Беленюк програв вже на чвертьфінальній стадії.

Народний депутат України від партії "Слуги народу", срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк зазнав сенсаційної поразки на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби.

Триразовий чемпіон Європи і дворазовий чемпіон світу Беленюк в 1/4 фіналу у ваговій категорії до 87 кг програв сербу зурабі Датунашвілі.

Беленюк виграв перший раунд, але поступився у другому. Далі пройшов серб, який залишив останній бал за собою.

Нагадаємо, що в 2019 році Беленюк на чемпіонаті світу здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо.

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Автор: Антон Дудар