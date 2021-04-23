Жан Беленюк не зміг дійти до фіналу / фото НОК України
Народний депутат України від партії "Слуги народу", срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк зазнав сенсаційної поразки на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби.
Триразовий чемпіон Європи і дворазовий чемпіон світу Беленюк в 1/4 фіналу у ваговій категорії до 87 кг програв сербу зурабі Датунашвілі.
Беленюк виграв перший раунд, але поступився у другому. Далі пройшов серб, який залишив останній бал за собою.
Нагадаємо, що в 2019 році Беленюк на чемпіонаті світу здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Брила м'язів: борець-депутат Беленюк похвалився оголеним торсом (фото)
- Українські веслярі тріумфально отримали ліцензію на Олімпійські ігри-2020
- Збірна України стала віце-чемпіоном Європи з вільної боротьби
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram