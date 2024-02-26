Серед них – штучний інтелект Gemini в "Повідомленнях" і підтримка маршрутів громадського транспорту в "Картах" для Wear OS.

Розробники Google розповіли про майбутні нововведення, які покликані зробити пристрої з Android і Wear OS безпечнішими та кориснішими.

З цікавого: штучний інтелект Gemini в "Повідомленнях" і підтримка маршрутів громадського транспорту в "Картах" для Wear OS. Очікується, що вони запрацюють цієї весни, а деякі – найближчими тижнями, йдеться в блозі Google.

Загалом компанія представила дев'ять нових функцій Android:

За допомогою штучного інтелекту (ШІ) Android Auto може автоматично обробляти довгі вхідні повідомлення, виокремлюючи головне – це допоможе водієві рідше відволікатися від дороги. Ще з'являться контекстні відповіді: наприклад, якщо співрозмовник цікавиться часом прибуття до пункту призначення, система запропонує використовувати дані з навігатора. Функція TalkBack для озвучування тексту на екрані навчилася через ШІ розуміти сенс зображень на екрані й озвучувати текстовий опис. Ця функція працює англійською мовою. Якщо навести камеру смартфона із запущеним "Google Об'єктивом" на те, що вас оточує, функція TalkBack зачитає вголос інформацію про місце – наприклад, години роботи і рейтинг закладу або вказівки, як туди краще дістатися. У додатку "Google Документи" для Android тепер підтримуються рукописні позначки: можна виділити або підкреслити будь-який фрагмент документа за допомогою пальця або стилуса. Тепер пристрої Spotify Connect можна перемикати прямо з міні-плеєра Android. Це полегшує переміщення відтворення музики на інший пристрій, навіть якщо він не під'єднаний через Bluetooth або інший локальний протокол. Утиліта Fitbit для Android отримала синхронізацію з Health Connect – вона збирає інформацію про здоров'я і фізичну активність з усіх фітнес-додатків в одному безпечному сховищі. Застосунок Google Wallet, який доступний на годинниках з Wear OS, тепер підтримує посадкові талони, квитки на заходи, абонементи до тренажерного залу, картки лояльності та багато іншого – все це можна моніторити зі свого зап'ястя. З'явилася підтримка маршрутів громадського транспорту в "Картах" для Wear OS. У додатку "Повідомлення" для Android з'явився чат-бот Gemini: можна попросити його написати повідомлення і запланувати захід, або ж можна просто поспілкуватися з ним. Функція поки що тестується і працює тільки англійською мовою.

Головне оновлення року для Android-пристроїв варто чекати в серпні для власників Pixel і пізніше восени для всіх інших. Тоді вийде нова версія мобільної операційної системи Google.

Відомо, що в Android 15 буде реалізовано низку нововведень, які мають суттєво підвищити продуктивність і знизити енергоспоживання. А журналісти розповідали про дві нові функції нової ОС, яких немає в "суперницькому таборі" iOS.

Раніше УНІАН розповідав про приховані налаштування Android, які потрібно увімкнути просто зараз. Багато можливостей вашого смартфона суттєво покращують користувацький досвід, проте залишаються "в тіні". Наприклад, обмеження роботи Wi-Fi.

Вас також можуть зацікавити новини: