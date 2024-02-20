Оновлення Android 15, яке вийде цієї осені, запропонує низку нових можливостей, включаючи нові функції безпеки.

Днями Google анонсувала вихід бета-версії Android 15 для розробників. Однією з корисних особливостей оновлення стала нова функція безпеки, яка покликана захистити користувачів від "викрадення" акаунтів.

Як передає портал Android Police, оновлення безпеки дозволить захистити одноразові паролі, які користувач отримує через СМС. Шкідливе ПЗ, як відомо, може перехоплювати оповіщення з такою інформацією на смартфоні, щоб потім викрадати акаунти.

Зараз користувачі можуть дозволити доступ до сповіщень для будь-яких додатків в налаштуваннях, що представляє серйозну загрозу конфіденційності. З виходом Android 15 Google збирається обмежити такий функціонал і заборонити "ненадійним" додаткам читати коди верифікації. Як Android буде визначати "надійні" програми на смартфоні, поки що не повідомляється.

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За останні поки Google досягла величезних успіхів у покращенні безпеки та конфіденційності користувачів Android, продовжують експерти. Запобігання перехоплення кодів верифікації сторонніми додатками може стати ще одним кроком в цьому напрямку, тим більше враховуючи, що шкідливі програми для Android схильні зловживати цим методом.

Вийшла перша версія Android 15: Що нового

Для власників смартфонів Google, починаючи з Pixel 6, вже доступна перша попередня версія Android 15. Фахівці, які встановили цю збірку операційної системи, виділили дві корисні функції, яких немає в "конкуруючому таборі" iOS.

Регулювання яскравості дисплея тепер супроводжується тактильною віддачею: такою функцією обзаведеться повзунок яскравості, розташований в панелі швидких налаштувань. Ще в Android 15 додали "зниження гучності оповіщень" – якщо з однієї програми приходить по десятку сповіщень поспіль, система буде поступово знижувати їх гучність.

Поточна збірка призначена для розробників, а ближче до осені вона стане доступна звичайним користувачам. Раніше стало відомо, які смартфони та планшети Samsung отримають Android 15.

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