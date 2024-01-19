Раніше платіжні функції були ексклюзивними для "яблучних" Apple Pay і Wallet.

Apple надасть стороннім платіжним сервісам доступ до можливостей NFC. Тепер вони зможуть запустити свої сервіси для безконтактної оплати на Айфонах.

Як повідомляє видання The Verge, компанія взяла на себе таке зобов'язання в рамках майже дворічного розслідування Європейської комісії. Та звинувачувала компанію в монополії через заборону конкурентам створювати аналоги Apple Pay для iPhone.

Ми взяли на себе зобов'язання надати стороннім розробникам в Європейській економічній зоні можливість, яка дозволить їх користувачам здійснювати безконтактні платежі через NFC у своїх додатках для iOS в обхід Apple Pay і Apple Wallet – представник Apple.

Зміни насамперед стосуються розробників з Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і користувачів з Apple ID з країн ЄС. Якщо Apple не виконає зобов'язання, компанію можуть покарати штрафом у розмірі до 10% від її річного обороту по всьому світу.

Угода діятиме протягом 10 років.

Європейський союз проти Apple

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. З того часу регулятор вже змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах, а до березня 2024 року купертинівці будуть зобов'язані зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

Також Apple під натиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Щоправда, компанія все ж збереже поділ типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувача все одно можна буде розпізнати з першого повідомлення.

Вас також можуть зацікавити новини: