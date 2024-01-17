Повідомляється, що зміна відбудеться вже в найближчі тижні.

Компанія Apple готується розділити App Store "на дві частини", одна – для Європи, інша – для решти світу. Зміни необхідні, щоб магазин відповідав новим місцевим законам.

У Bloomberg пояснили, що закон ЄС про цифрові послуги (DSA) зобов'язує Apple дозволити користувачам завантаження застосунків зі сторонніх джерел. Такий захід наблизить iOS до екосистеми Android, де буде більше свободи для установки застосунків.

Повідомляється, що це відбудеться вже в найближчі тижні. Крайній термін виконання вимог ЄС призначений на 7 березня – у розробників "яблучної" компанії в запасі є ще сім тижнів.

Відео дня

Поки неясно, яким чином Apple збирається реалізувати нестандартний для її екосистеми функціонал, але, так чи інакше, це історична подія. Американська компанія нарешті відкриє двері до альтернативних магазинів додатків для своїх пристроїв.

Нагадаємо, що раніше Євросоюз також зобов'язав Apple перейти на роз'єм USB-C. Заміна Lightning стала одним з ключових нововведень у лінійці iPhone 15.

Аналогічна ситуація з можливістю установки сторонніх застосунків на iPhone в обхід App Store. Спочатку вимоги ЄС мали рекомендаційний характер, проте тепер компанію офіційно зобов'язали зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

Водночас Google вирішила скористатися тиском Євросоюзу на Apple й разом з найбільшими європейськими операторами хоче відвоювати у яблучної компанії сервіс iMessage, зробивши його сумісним з іншими девайсами.

Вас також можуть зацікавити новини: