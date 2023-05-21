На планшетах і смартфонах Apple, оновлених до iOS 16.5, перестали працювати адаптери Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Власники планшетів і смартфонів Apple, що оновилися до iOS і iPadOS 16.5, зіткнулися з проблемами підключення камери через перехідник Lightning to USB 3, повідомляє портал MacRumors. Передбачається, що це пов'язано з програмною помилкою, яку Apple планує виправити в наступному оновленні.

Відомо, що Apple вже встигла випустити першу бета-версію iOS 16.6 для розробників, проте вихід загальнодоступної збірки з можливим виправленням займе мінімум кілька тижнів.

Реліз iOS 16.5 та нових версій інших операційних систем відбувся в ніч з 18 на 19 травня. Оновлення є незначним, хоча шанувальники спорту оцінять нову вкладку "Спорт" у додатку Apple News. Також виправлено популярні помилки в додатках CarPlay, Screen Time і Spotlight.

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Скоріш за все, ці релізи стануть передостанніми перед великим щорічним оновленням операційних систем Apple: iOS 17, iPadOS 17 і macOS 14.

Що покаже Apple на презентації WWDC 2023

З 5 по 9 червня цього року Аpple проведе масштабний захід Worldwide Developers Conference, більш відомий як WWDC. На ньому компанія розповість про оновлення операційних систем та інших софтверних продуктів. А за чутками – не тільки про них.

Там, як кажуть різні інсайдери, Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який ходять чутки вже досить давно. Пристрій безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом яблучної компанії, на який не вплинув Стів Джобс.

Також, за чутками, на WWDC 2023 анонсують 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Ходять чутки і про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C.

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