Для власників цих девайсів це означає одне – тепер їх буде куди складніше відремонтувати.

Ще три "яблучних" пристрої скоро стануть частиною історії. З кінця листопада 2022 року Apple припинить підтримку відразу трьох моделей iMac.

Як повідомляє MacRumors, в категорію "вінтажу" офіційно включено дві версії iMac 2013 року з діагоналями екранів 21,5 і 27 дюймів, а також 27-дюймовий iMac 2014 року з екраном Retina 5K.

Зауважимо, що техніка Apple вважається застарілою через п'ять або більше років з того часу, як вона перестала поширюватися для продажу. Для власників цих девайсів це означає одне – тепер їх буде куди складніше відремонтувати. Вони все ще підлягають ремонту в авторизованих сервісних центрах, але за умови, що в наявності є необхідні запчастини.

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В іншому випадку, власникам згаданих iMac залишається користуватися послугами неофіційних сервісів, які оперують неоригінальними запчастинами.

Нагадаємо, минулого місяця Apple внесла iPhone 6 в список застарілих пристроїв, тоді як iPhone 6+ став вінтажним продуктом ще в лютому. Обидва смартфони донині утримують абсолютний рекорд продажів серед усіх поколінь айфонів.

Apple відклала реліз нових Mac до 2023 року

За даними аналітика та редактора Bloomberg Марка Гурмана, нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей як мінімум до першого кварталу 2023 року.

Раніше передбачалося, що до кінця цього місяця будуть представлені й надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Також Apple працює над топовим Mac Pro.

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