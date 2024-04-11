Автономність "розумних" яблучних годинників є їх давнім слабким місцем, і в Apple про це знають.

Базова лінійка Apple Watch перетворилася на один із найконсервативніших пристроїв Apple – це мінорні оновлення без "родзинки". Але у 2024 році з виходом ювілейних Apple Watch Series 10 компанія помітно прокачає свій смарт-годинник, кажуть інсайдери.

Корейський ресурс The Elec повідомляє, що майбутні моделі Apple Watch Series 10 будуть оснащені більш енергоефективним OLED-дисплеєм. Раніше ходили чутки про дисплеї mini-LED для годинників, але пізніше стало відомо, що в найближчі кілька років їх можна не чекати через надвисоку вартість виробництва.

Користувачі навряд чи помітять різницю з Apple Watch 9, просто глянувши на дисплей, але ця довгоочікувана зміна суттєво збільшить час роботи без підзарядки. Автономність "розумних" яблучних годинників є їх давнім слабким місцем, і Series 10 елегантно розв'яже цю проблему без підвищення цінника.

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Apple Watch 10 очікуються у вересні разом з iPhone 16 і AirPods. Журналіст Bloomberg Марк Гурман раніше говорив, що ювілейні Apple Watch будуть вкрай важливим релізом для Apple і власники актуальних Apple Watch "напевно захочуть оновитися".

Окрім ювілейних Apple Watch компанія готує нове покоління бюджетних SE, які у 2023 році вирішили не анонсувати. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто – їхній запуск відкладено на невизначений термін.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні. Обидва релізи будуть доволі серйозними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

А в червні відбудеться презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone. Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

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