Днями Apple анонсувала оновлену "операційку" iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, зокрема варто виокремити екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.
Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед тим, як її ставити не забудьте зробити резервну копію смартфона.
Як встановити бету iOS 16
- Завантажте профіль розробника за посиланням через браузер айфона;
- Підтвердьте установку, після чого почнеться завантаження профілю;
- Перейдіть в "Налаштування", там під даними облікового запису повинен з'явитися пункт "Профіль завантажений". Натисніть на нього і почнеться установка;
- Після перезавантаження айфона в розділі налаштувань "Оновлення ПЗ" ви побачите пропозицію завантажити iOS 16;
- Завантажуйте, знову перезапускайте пристрій, користуйтеся.
У випадку з iPad і iPadOS 16 порядок дій аналогічний.
Хто зможе оновитися
Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, з сумісністю все просто. Якщо ваш девайс працює на iOS / iPadOS 15, значить, на нього встане й нова система.
iPhone
- iPhone SE другого і третього покоління,
- iPhone 8 і 8 Plus,
- iPhone X,
- iPhone XR,
- iPhone XS і XS Max,
- iPhone 11,
- iPhone 11 Pro і Pro Max,
- iPhone 12 і 12 mini,
- iPhone 12 Pro і 12 Pro Max,
- iPhone 13 і 13 mini,
- iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.
iPad
- iPad Pro 9.7,
- iPad Pro 10.5,
- iPad Pro 11 першого покоління і новіше,
- iPad Pro 12.9 першого покоління і новіше,
- iPad п'ятого покоління і новіше,
- iPad Air третього покоління і новіше,
- iPad mini п'ятого покоління і новіше.
Раніше в мережу просочилися всі смартфони лінійки iPhone 14 на фото та відео. На знімках представлено чотири майбутні моделі й можна помітити, що серед них немає "міні"-версії: її замінить більший iPhone 14 Max.
Також повідомлялося, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами працює над своєю гарнітури змішаної реальності. Її запуск очікується колись у 2023 році.
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