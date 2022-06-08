Як встановити бета-версію iOS 16 на iPhone / Фото Apple

Днями Apple анонсувала оновлену "операційку" iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, зокрема варто виокремити екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед тим, як її ставити не забудьте зробити резервну копію смартфона. 

Як встановити бету iOS 16

  1. Завантажте профіль розробника за посиланням через браузер айфона;
  2. Підтвердьте установку, після чого почнеться завантаження профілю;
  3. Перейдіть в "Налаштування", там під даними облікового запису повинен з'явитися пункт "Профіль завантажений". Натисніть на нього і почнеться установка;
  4. Після перезавантаження айфона в розділі налаштувань "Оновлення ПЗ" ви побачите пропозицію завантажити iOS 16;
  5. Завантажуйте, знову перезапускайте пристрій, користуйтеся.

У випадку з iPad і iPadOS 16 порядок дій аналогічний.

Скріншот

Хто зможе оновитися

Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, з сумісністю все просто. Якщо ваш девайс працює на iOS / iPadOS 15, значить, на нього встане й нова система.

iPhone

  • iPhone SE другого і третього покоління,
  • iPhone 8 і 8 Plus,
  • iPhone X,
  • iPhone XR,
  • iPhone XS і XS Max,
  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro і Pro Max,
  • iPhone 12 і 12 mini,
  • iPhone 12 Pro і 12 Pro Max,
  • iPhone 13 і 13 mini,
  • iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

iPad

  • iPad Pro 9.7,
  • iPad Pro 10.5,
  • iPad Pro 11 першого покоління і новіше,
  • iPad Pro 12.9 першого покоління і новіше,
  • iPad п'ятого покоління і новіше,
  • iPad Air третього покоління і новіше,
  • iPad mini п'ятого покоління і новіше.

Раніше в мережу просочилися всі смартфони лінійки iPhone 14 на фото та відео. На знімках представлено чотири майбутні моделі й можна помітити, що серед них немає "міні"-версії: її замінить більший iPhone 14 Max. 

Також повідомлялося, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами працює над своєю гарнітури змішаної реальності. Її запуск очікується колись у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: