Для цього зовсім не обов'язково бути розробником.

Днями Apple анонсувала оновлену "операційку" iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, зокрема варто виокремити екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед тим, як її ставити не забудьте зробити резервну копію смартфона.

Як встановити бету iOS 16

Завантажте профіль розробника за посиланням через браузер айфона; Підтвердьте установку, після чого почнеться завантаження профілю; Перейдіть в "Налаштування", там під даними облікового запису повинен з'явитися пункт "Профіль завантажений". Натисніть на нього і почнеться установка; Після перезавантаження айфона в розділі налаштувань "Оновлення ПЗ" ви побачите пропозицію завантажити iOS 16; Завантажуйте, знову перезапускайте пристрій, користуйтеся.

У випадку з iPad і iPadOS 16 порядок дій аналогічний.

Хто зможе оновитися

Оскільки Apple знову вирішила не позбавляти жодну зі своїх яблучних моделей підтримки, з сумісністю все просто. Якщо ваш девайс працює на iOS / iPadOS 15, значить, на нього встане й нова система.

iPhone

iPhone SE другого і третього покоління,

iPhone 8 і 8 Plus,

iPhone X,

iPhone XR,

iPhone XS і XS Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro і Pro Max,

iPhone 12 і 12 mini,

iPhone 12 Pro і 12 Pro Max,

iPhone 13 і 13 mini,

iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

iPad

iPad Pro 9.7,

iPad Pro 10.5,

iPad Pro 11 першого покоління і новіше,

iPad Pro 12.9 першого покоління і новіше,

iPad п'ятого покоління і новіше,

iPad Air третього покоління і новіше,

iPad mini п'ятого покоління і новіше.

Раніше в мережу просочилися всі смартфони лінійки iPhone 14 на фото та відео. На знімках представлено чотири майбутні моделі й можна помітити, що серед них немає "міні"-версії: її замінить більший iPhone 14 Max.

Також повідомлялося, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами працює над своєю гарнітури змішаної реальності. Її запуск очікується колись у 2023 році.

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