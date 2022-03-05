Adobe також заблокувала доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ.

Компанія Adobe (розробник Photoshop, Illustrator, InDesign та інших програм) припиняє роботу в росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Adobe зупининяє продаж своїх послуг та продуктів в росії! А також заблокувала доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ", - написав він.

Також Федоров повідомив, що в росії припиняє роботу платіжна система Payoneer.

"Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", - відзначив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: