Понад 35 тисяч файлів банку із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин.

Міжнародна хакерська група Anonymous заявила, що зламала базу даних Центробанку Росії.

Про це йдеться у повідомленні хакерів у Twitter.

Повідомляється, що понад 35 тисяч файлів Центробанку Росії із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин.

Зазначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним та грошово-кредитним інститутом держави-агресорки.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. З того часу їм вдалось втрутитись в роботу десятків державних сайтів РФ, пропагандистських ЗМІ і злити у відкритий доступ кільках баз з особистими даними військових.

Крім того, Anonymous повідомили, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми "мішенями". Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і надало їм 48 годин на призупинення бізнесу на території держави-агресорки.

Раніше хакери опублікували базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні.

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