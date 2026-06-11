Google остаточно 'доб’є' блокувальники реклами в новій версії Chrome

Протягом останніх років розробники поступово переводили екосистему розширень на стандарт Manifest V3.

Google у наступній версії свого браузера Chrome остаточно відмовиться від старої системи розширень Manifest V2. Це, крім іншого, фактично "вб'є" популярні блокувальники реклами і інструменти захисту. Про це пише Cybernews

До недавнього часу розробникам розширень вдавалося примусово вмикати підтримку Manifest V2, на основі якого зібрані uBlock, Adblock та інші. Google поступово переводить розширення на новий стандарт Manifest V3, а тепер видаляє механізми підтримки старої технології, що залишилися.

У Google це рішення пов'язують із питаннями безпеки, складністю підтримки коду та технічними обмеженнями застарілої платформи. Компанія зазначає, що старі API створювали додаткові ризики та ускладнювали підтримку браузера.

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Раніше вже було відомо, що Manifest V3 помітно погіршить можливості блокувальників реклами. Деякі розробники вже заявили, що їм довелося переробити свої продукти для сумісності з Manifest V3, а частину функцій довелося обмежити.

Реліз нової версії Chrome (150-ї) заплановано на кінець червня. У майбутньому для використання uBlock та аналогічних розширень Adblock потрібно буде перейти на альтернативні браузери, які не базуються на рушії Chromium. Це, наприклад, Firefox або Apple Safari.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ-модель вагою 4 ГБ. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

Експерти перевірили вірусний лайфхак із "монетою на роутері". Багато користувачів вирішили спробувати цей спосіб, оскільки він не вимагає витрат і виглядає максимально простим.

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