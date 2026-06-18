Google представили нову 'капчу' – незабаром доведеться махати руками на камеру

Це нововведення вже викликало серйозну критику щодо питання конфіденційності.

Google почала тестувати нову систему CAPTCHA, яка замість звичних "галочок" і зображень вимагає помахати руками перед камерою, щоб підтвердити, що користувач – людина. Про це пише Cybernews.

За даними компанії, система аналізує лише точки руху рук, не вмикає мікрофон і видаляє відео після перевірки. А потрібно це для того, щоб виявляти просунутих ШІ-ботів, які вміють обходити капчу у 100% випадків.

До того ж це має підвищити стійкість системи до автоматичної реєстрації акаунтів, масових спроб входу з використанням вкрадених паролів та інших форм онлайн-шахрайства.

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Нововведення вже викликало серйозну критику щодо конфіденційності. Зокрема, зазначається, що камера стає обов’язковим елементом базової перевірки, а біометричні підходи дедалі активніше проникають в онлайн-ідентифікацію. Це створює нові ризики зловживання приватності.

Інші поставили під сумнів ефективність такого підходу, стверджуючи, що його можна обійти за допомогою віртуальних камер або заздалегідь записаного відео. Нова "капча" поки що тестується і з’являється у окремих користувачів.

Google вже експериментувала з подібними технологіями. Ще у 2023 році в Google Meet з’явилася функція, що дозволяє підняти справжню руку перед веб-камерою, щоб активувати віртуальну під час відеозустрічі.

За словами експертів, зниження ефективності капчі стає реальною проблемою. Такою нетиповою здатністю чат-ботів користуються для скупки квитків на спортивні матчі або щоб оформити попереднє замовлення на пристрої, що готуються до продажу. Такими ботами часто користуються перекупники.

Нещодавно в Google-перекладач додали переклад мови в реальному часі. Технологія працює на базі Gemini 3.5 і підтримує 70 мов, включаючи українську.

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