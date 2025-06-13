В Instagram з'явилася функція, про яку розробників просили найбільше

Соцмережа дозволила редагувати порядок відображення публікацій у профілі.

Сервіс Instagram представив одну з найбільш довгоочікуваних функцій серед користувачів – можливість змінювати порядок постів у профілі. Функцію почали тестувати ще у 2022-му, але запуск відкладали, пише TechCrunch.

Досі публікації в профілі з'являлися в хронологічному порядку і закріплення допису було єдиним способом зберегти старий контент у верхній частині.

Змінювати порядок постів можна буде простим перетягуванням – достатньо натиснути кнопку редагування профілю і активувати режим налаштування сітки. Оновлення стане доступним для всіх користувачів найближчими тижнями.

Відео дня

Instagram також тестує формат "тихих" публікацій – вони відображаються в профілі користувача, але їх не видно підписникам. За словами розробників, ця опція покликана знизити тривожність під час публікації і підійде тим, хто хоче розвивати профіль "без тиску" на залученість.

Нагадаємо, раніше цього року Instagram збільшив тривалість Reels до 3 хвилин. Спочатку компанія хотіла зробити "рілси" по 10 хвилин, але від цього вирішили відмовитися.

Тим часом УНІАН писав, що Instagram почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Як виявилося, соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

Вас також можуть зацікавити новини: