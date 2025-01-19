YouTube Shorts теж віднедавна дає змогу публікувати відео до трьох хвилин.

Платформа Instagram оголосила про збільшення тривалості роликів у розділі Reels. Тепер вони можуть тривати до трьох хвилин замість 90 секунд як раніше, пише The Verge.

У жовтні 2024 року таке ж оновлення отримали YouTube Shorts – там ліміт на тривалість відео до 3 хвилин збільшили з 60 секунд, щоб конкурувати з TikTok.

У 2023 році Instagram тестував Reels по 10 хвилин, але від цього, судячи з усього, вирішили відмовитися, залишивши можливість публікувати довгі відео для постів, які не є Reels. Зараз таку функціональність пропонує тільки TikTok.

Відео дня

Новий ліміт на Instagram Reels анонсували в день блокування TikTok у США. У повідомленні заблокованого застосунку сказано, що розблокування ще можливе, якщо TikTok допоможе новий президент Дональд Трамп після вступу на посаду.

Раніше УНІАН писав, що Instagram почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Як виявилося, соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

Тим часом учені провели дослідження і дізналися, як короткі відео з TikTok, Youtube та Instagram впливають на організм людини. І результати лякають.

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