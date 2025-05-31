Щоправда, поки все це було досягнуто в лабораторних умовах, і коли чекати в реальних мережах, не кажуть.

У Японії дослідники встановили новий рекорд швидкості інтернету, передавши 1.02 петабіти (127 500 ГБ) за секунду через кабель довжиною 1 808 кілометрів. Про це повідомляє портал Interesting Engineering.

Досягнутої швидкості вистачить, щоб завантажити понад 10 тис. фільмів у форматі 4K або всю "Вікіпедію" за одну секунду. Домогтися такого результату вдалося завдяки інноваційній 19-ядерній оптоволоконній лінії.

Як зазначає Interesting Engineering, технологію тестують уже декілька років, однак раніше подібних швидкостей вдавалося досягти на дистанції не більше 63 км. Причому оптоволокно використовують стандартних розмірів, але всередині у нього одразу 19 каналів проти одного у звичайного.

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Хоча результат було досягнуто в лабораторних умовах, дослідники вважають, що це допоможе в розвитку майбутньої інфраструктури високошвидкісного інтернету, коли обсяги трафіку злетять завдяки ШІ, 6G і VR-технологіям.

Україна посідає 71-е місце в рейтингу швидкості стаціонарного інтернету – 84.4 Мбіт/с. Для порівняння, перші три місця в рейтингу посіли Сінгапур (324,92 Мбіт/с), ОАЕ (310,05 Мбіт/с) і Гонконг (305,71 Мбіт/с).

Раніше в Японії представили роботизованого "мото-коня", на якому можна їздити. У компанії називають його майбутнім персональної мобільності, який дасть змогу людям безпечно подорожувати в місця, які раніше були недоступні.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

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