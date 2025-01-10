Безкоштовні користувачі зможуть тільки читати пости, але не публікувати або коментувати їх.

Соцмережа X (раніше відома як Twitter), що належить Ілону Маску, може запровадити платну реєстрацію у 2025 році, повідомляє видання Fortune із посиланням на джерела, близькі до компанії.

Сьогодні реєстрація в X, як і в інших соцмережах, безкоштовна. Але найближчими місяцями ситуація може змінитися: нові користувачі нібито платитимуть по 8 доларів (330 грн) тільки за створення акаунта. Платна реєстрація, за даними ЗМІ, запрацює по всьому світу вже в лютому.

Нові користувачі, які не заплатять за реєстрацію, зможуть користуватися "твіттером" тільки в режимі читання – без можливості публікувати пости та коментувати записи інших користувачів. Як бонус за платну реєстрацію користувач отримає підписку X Premium, яка окремо коштує $8. Вона прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синю галочку.

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Передбачається, що Х може стати платним заради боротьби з ботами. Їх використовують, зокрема, для поширення пропаганди, суперечливих політичних поглядів і розпалювання расової ненависті. Соцмережа ще у 2023 році почала тестувати передплату в 1 долар/рік для всіх нових користувачів із Філіппін і Нової Зеландії.

Крім платних реєстрацій, Ілон Маск планує ввести ще одне нововведення в X. Йдеться про приховування дати і часу публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це поліпшить і очистить інтерфейс соцмережі.

Попередньою крупною зміною в X/Twitter стало приховування лайків. Маск говорив, що хоче захистити суспільний імідж користувачів, оскільки "багато людей почуваються стривожені" через те, що вони лайкають +18 контент.

Тим часом ЗМІ писали, що Маск подумує про блокування "X" у Європі через закон ЄС про цифрові послуги. Закон наказує крупним технологічним соцмережам обмежувати поширення "шкідливого і нелегального контенту" і розкрити принцип роботи рекомендаційних алгоритмів.

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