Для наавчання використовувались загальнодоступні або ліцензовані дані.

Головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті заявила, що генератор гіперреалістичних відео Sora буде доступна в цьому році.

В інтерв'ю The Wall Street Journal вона зазначила, що це, можливо, станеться вже за кілька місяців. Крім того, OpenAI планує також додати аудіодоріжки до згенерованих відео і надати користувачам змогу редагувати готові ролики.

"Ми намагаємося з’ясувати, як використовувати цю технологію як інструмент, за допомогою якого люди зможуть редагувати та створювати", — каже Мураті.

Крім того, у компанії припускають, що цей генератор відео буде використовуватись навіть для створення контенту для дорослих.

"Я не впевнена. Ви можете собі уявити, що є творчі умови, в яких художники можуть захотіти мати більше контролю над цим. Зараз ми працюємо з митцями, творцями з різних сфер, щоб з’ясувати, що корисно, який рівень гнучкості повинен забезпечувати інструмент", — відповіла директорка на питання про можливість редагування зображення оголених людських тіл.

Також у неї поцікавились, які дані OpenAI використовувала для навчання цієї моделі. Мураті відповіла, що "це були загальнодоступні або ліцензовані дані", зокрема, з Shutterstock. При цьому вона не уточнювала, чи використовувалися відео з YouTube, Facebook чи Instagram.

Приклади роботи Sora

Як відомо, Sora – не перша нейромережа, що генерує відео. Минулого літа творці Stable Diffusion відкрили доступ до своєї нової нейромережі Gen-2. Вона також може створювати відео по текстовому опису, але якість та деталізація у неї не такої гарної якості.

Існує й нейромережа, що генерує музику по текстовому опису. Цей сервіс стане в пригоді для створення фонової музики для подкастів або відео, щоб не порушувати авторське право відомими піснями.

Вас також можуть зацікавити новини: