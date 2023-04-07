Уряд затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з Європейським Союзом уже цього року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Рухаємося до "роумінгового безвізу" з ЄС. Сьогодні, 7 квітня, затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року", - зазначив Шмигаль.
За його словами, приєднання до роумінгового простору Європейського Союзу - це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні та прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій.
Роумінг Україна - ЄС: що треба знати
Як повідомляв УНІАН, 2 лютого заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що остаточне офіційне рішення про скасування роумінгу між Україною та країнами-членами Європейського Союзу буде ухвалено не пізніше початку 2024 року.
Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і таке рішення наблизить українську державу до приєднання до зони вільного роумінгу, яка діє на території країн-членів ЄС.