Найбільше серед європейських держав на українських біженців виділила Польща - 12 мільярдів євро.

Рятуючись від війни, значна частина українців знайшла прихисток у країнах Європи, уряди яких виділили на це вже понад 43 млрд євро.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки.

Зазначається, що такі витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

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"Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 млрд євро. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, кожен четвертий українець змушений був покинути свій дім через російське військове вторгнення.

За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями і більше п'яти мільйонів внутрішньо переміщеними особами. При довоєнному населенні в 44 мільйони чверть українців змушені покинути свої будинки в результаті вторгнення Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення біженців до України - це самостійне рішення кожного українця. Хоча, як попереджають чиновники, післявоєнний план відновлення України багато в чому буде спиратися на демографічну ситуацію.

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